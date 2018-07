Lo spin doctor del Cremlino che vuole curare i guai di popolarità di Putin

Roma. C’è un sognatore al Cremlino, che vorrebbe fare della Russia non solo una potenza economica, ma un laboratorio di idee che aiutino a capire come gestire la società. E’ un tecnocrate, non un politico, conosce quasi tutti i segreti della storia russa, è stato primo ministro nel 1998 con Boris Yeltsin e capo della commissione per il controllo della Rosatom, l’impresa statale russa per l’energia nucleare. Ama la filosofia, soprattutto la branca che si occupa della comunicazione, e ha...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.