Ci stiamo giocando Schengen per un’emergenza che non c’è

Roma. Stiamo per smontare il sistema di libera circolazione di Schengen per colpa di una “emergenza immigrazione” che ha avuto il suo picco nel 2015 e 2016 e che ora non c’è più, come si vede dai dati che riportiamo più avanti. Se il governo italiano continua su questa linea dura di contrapposizione che sarebbe evitabile molto facilmente e senza danni, i confini interni tra paesi europei che ci eravamo abituati a ignorare dovranno essere rimessi in funzione. Il bello...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.