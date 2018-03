Roseanne, forgotten woman

New York. Non c’è niente che entusiasmi quell’animale intimamente televisivo che è Donald Trump quanto gli indici di ascolto, lo share, l’audience, misure inconfutabili del successo e dell’influenza. Da giorni il presidente è in sollucchero, a dispetto dei molteplici assedi di natura pornopolitica e dei burrascosi avvicendamenti interni, per il successo di “Roseanne”, remake della serie televisiva degli anni Ottanta e Novanta che racconta le vicende difficili ed esilaranti di una famiglia della working class di una cittadina dell’Illinois guidata...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.