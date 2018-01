C’è un momentum berlusconiano nell’America di Trump

C’è un’arietta berlusconiana nell’America di Trump a inizio anno, dopo il suo primo di presidenza. In questo senso: il tycoon italiano fattosi esplosivamente politico ventiquattro anni fa diresse il suo primo governo nello scandalo e nella turbolenza per undici mesi soltanto, e poi fu all’opposizione per sette lunghi anni, ma il suo avvento provocò una trasformazione politica e una rivoluzione culturale destinate a durare un’epoca intera, con l’Ulivo ci fu una reazione ma non una restaurazione, come i fatti successivi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.