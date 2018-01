Le due Coree riprendono a parlarsi, ma Trump insiste nelle provocazioni

Dopo quasi due anni di relazioni diplomatiche congelate e una crisi missilistica accompagnata da toni violenti, stanotte la Corea del nord ha riaperto il canale di comunicazione con Seul. La prima telefonata è arrivata stamattina, su ordine di Kim Jong-un che ha proposto di inviare una delegazione di atleti nordcoreani alle Olimpiadi invernali del mese prossimo a Pyeongchang. La ripresa del dialogo tra le due coree è stata confermata oggi dal ministero dell'Unificazione di Seul. Con il suo messaggio di capodanno, Kim ha proposto la ripresa dei colloqui con Seul e, a distanza di poche ore, il presidente sudcoreano, Moon Jae-In, ha risposto invitando il governo "a dare rapidamente seguito a misure per riavviare un dialogo”.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!