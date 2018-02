New York. Il direttore dell’Fbi, Christopher Wray, ha gettato nuovo combustibile sul caso di Rob Porter, il segretario dello staff della Casa Bianca allontanato dopo che sono venuti alla luce i racconti di abusi e violenze delle due ex mogli. Nella deposizione di martedì davanti alla commissione Intelligence del Senato, Wray ha contraddetto la versione della Casa Bianca, secondo cui Porter non è stato rimosso prima perché c’era un’indagine dei federali ancora in corso e comunque nessun funzionario sapeva della...

