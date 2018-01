Il Congresso vota una tregua per lo shutdown, ma la guerra continua

New York. Lo psicodramma politico dello shutdown si è formalmente concluso con una tregua di tre settimane. Lunedì il Senato ha votato per la riapertura dei servizi federali non essenziali dopo che i leader democratici e repubblicani al Congresso hanno trovato un accordo, “con l’abbagliante assenza della Casa Bianca”, come ha detto il leader dei senatori democratici, Chuck Schumer. Lo stesso Schumer ha lasciato intendere che l’estensione del negoziato concordata con Mitch McConnell, il suo omologo repubblicano, prevederà anche una...

