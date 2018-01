New York. Martedì sera una corte federale di San Francisco ha bloccato, temporaneamente, il decreto di settembre con cui Donald Trump ha revocato il Daca, il programma per la protezione dei dreamers, i clandestini entrati negli Stati Uniti quando erano minorenni e poi accolti a tempo indeterminato con un’amnistia per ordine esecutivo. Il giudice William Alsup ha scritto che “l’Amministrazione deve mantenere il Daca su base nazionale”, una posizione già espressa in diverse sedi legali dopo la controversa decisione di...

