Sul "travel ban" la Corte Suprema regala una gran vittoria a Trump

La Corte suprema degli Stati Uniti ha dichiarato che il contestato “travel ban” imposto dall’Amministrazione rispetta la legge e il dettato costituzionale, decisione che rovescia diverse sentenze emesse a livello federale e che manda in sollucchero Donald Trump, che ha tempestivamente twittato la sua gioia tutta in maiuscolo.

SUPREME COURT UPHOLDS TRUMP TRAVEL BAN. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 giugno 2018

I giudici hanno votato per la conferma dell’ordine presidenziale con una maggioranza di 5 a 4, seguendo la divisione fra conservatori e liberal. Il governo americano ha emesso in tutto tre ordini di restrizione dell’immigrazione, giustificati da motivazioni legate alla sicurezza nazionale; l’ultima proclamazione presidenziale, del settembre dello scorso anno, restringeva l’accesso negli Stati Uniti per i cittadini di Iran, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad, Venezuela e Corea del nord (il Chad è stato poi tolto dalla lista), provvedimento contestato da un tribunale federale delle Hawaii e dalla Corte d’appello federale del nono distretto, con sede a San Francisco.

La sentenza delle Hawaii (stato che poi ha intrapreso un’azione legale) diceva che il “travel ban” era illegale perché discriminava i musulmani – non si sollevavano infatti obiezioni per la parte del decreto riservata a Corea del nord e Venezuela – mentre i tre giudici di San Francisco contestavano l’abuso del potere presidenziale in tema di flussi migratori. In attesa di un giudizio conclusivo, la Corte suprema aveva dato il suo provvisorio benestare all’applicazione del decreto presidenziale, dando speranza alla Casa Bianca che la decisione finale avrebbe seguito la stessa china. Così è stato. L’opinione della maggioranza dei giudici spiega che il presidente ha il potere di sospendere l’ingresso di stranieri se questo “danneggia gli interessi degli Stati Uniti” e certifica che l’amministrazione ha proceduto correttamente nel dimostrare che la chiusura delle frontiere verso certi paesi non è il frutto di pregiudizi religiosi né l’esito di pratiche arbitrarie e discriminatorie.