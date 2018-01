Il compromesso sui dreamers finisce nel tritacarne di Trump

New York. Domenica mattina Donald Trump ha fatto circolare la notizia della “probabile morte” del compromesso con i democratici per risolvere la questione dello status dei dreamers, i clandestini che sono entrati negli Stati Uniti quand’erano minorenni. Un decreto di Barack Obama aveva concesso protezione e aperto una strada verso la cittadinanza per i circa 800 mila interessati, Trump ha revocato il provvedimento con una decisione che ha incontrato le resistenze non solo dell’opinione pubblica ma anche dei giudici –...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.