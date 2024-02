 La Cina fornisce la tecnologia occidentale a Mosca, servono sanzioni

L’Unione europea ha deciso un pacchetto di sanzioni alla Russia che per la prima volta prende di mira tre aziende cinesi. E’ una novità significativa, poiché la Cina ha assunto un ruolo fondamentale nella supply-chain dell’apparato militare-industriale russo. A causa delle sanzioni Mosca non può accedere alla tecnologia occidentale, ma attraverso paesi terzi riesce comunque a importare i componenti di cui ha bisogno. Il sistema di triangolazione coinvolge le imprese di diversi paesi, ma dopo due anni sono i cinesi ad avere un ruolo preminente. Nel 2023 le importazioni russe dalla Cina hanno raggiunto il valore record di 111 miliardi di dollari: un aumento del 47 per cento rispetto al 2022 e del 65 per cento rispetto al 2021. L’impennata del commercio sino-russo riguarda soprattutto l’automotive, i dispositivi high tech di consumo, la componentistica e i macchinari. In mezzo a queste voci c’è anche la tecnologia a duplice uso (dual use) civile e militare, necessaria per fabbricare armi come missili guidati, droni, sistemi di puntamento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE