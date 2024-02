Putin voleva un'Europa senza gas, ora ha un'Europa senza Gazprom

Nel 2023 il gas russo ha rappresentato meno del 15 per cento del totale delle importazioni dell’Ue e gli stoccaggi sono ancora al 65 per cento. A pagare il prezzo della scommessa del Cremlino è il colosso statale dell’energia

Tra i fronti aperti due anni fa dalla Russia per annientare l’Ucraina c’era la guerra energetica contro l’Europa, da vincere manipolando i flussi di gas naturale destinati all’Unione europea per metterne in ginocchio le economie, costringendo i governi a venire a patti con Vladimir Putin. Non è successo niente di tutto questo, e a pagare il prezzo della scommessa del Cremlino è Gazprom, il colosso statale dell’energia che con la sua rete di gasdotti è stato per decenni uno degli strumenti più rappresentativi del potere geopolitico di Putin.