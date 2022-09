I limiti della guerra energetica di Putin

Il petrolio non è il gas e le sanzioni diventano ufficialmente merce di scambio

Le quotazioni del gas hanno reagito alla chiusura a tempo indeterminato del Nord Stream con un aumento dei prezzi, mentre dal Cremlino arrivavano minacce e scarico di responsabilità. La dichiarazione più importante è del portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, che ha detto che le forniture non ricominceranno fino a quando “l’Occidente collettivo” non rimuoverà le sanzioni. I leader russi non nascondono la volontà di indebolire il sostegno degli europei all’Ucraina attraverso la punizione della crisi energetica. E’ finora la più esplicita richiesta di scambiare la rimozione delle sanzioni con il gas. Le manovre della Russia pesano anche sul mercato petrolifero. I paesi dell’Opec+ hanno accettato di ridurre la produzione di ottobre di 100 mila barili, riportandola ai livelli di agosto.