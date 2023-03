La Germania non si sente più orfana dell'“irrecuperabile” Nord Stream

Berlino. L’ultimo aggiornamento sul gasdotto Nord Stream è arrivato ieri da Düsseldorf dove, parlando alla Rheinische Post, l’azienda energetica E.On ha detto di poter di riparare le pipeline dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 distrutte dall’esplosione sottomarina del 27 settembre 2022. Del doppio gasdotto diretto Russia-Germania adagiato sul fondo del Mar Baltico si è tornati a parlare a inizio settimana quando il New York Times, citando fonti di intelligence statunitensi, ha attribuito il sabotaggio a un non meglio identificato gruppo filo ucraino. La notizia è di interesse per i tedeschi: da un lato perché da ottobre la Procura generale federale indaga sull’accaduto (ma inchieste analoghe sono state avviate anche in Svezia e Danimarca) dall’altro perché la premier socialdemocratica del Meclemburgo-Pomerania anteriore, Manuela Schwesig, è tornata nell’occhio del ciclone per essersi spesa un po’ troppo a favore del completamento del Nord Stream 2. Il raddoppio della seconda doppia pipeline, va ricordato, era pronto per essere collaudato e inaugurato all’inizio del 2022 e solo l’aumento delle tensioni fra Mosca (che ammassava truppe) e Kyiv spinse la Casa Bianca a fare pressing su Berlino affinché fermasse il progetto. Il Nord Stream 2, di fatto, è esploso prima di essere entrato in funzione.

