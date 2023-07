Gli hackeraggi di Pechino mettono a rischio le relazioni con l'America

Le prove di dialogo tra America e Cina vanno avanti, ma ogni volta le relazioni vengono all’improvviso raffreddate da notizie che riguardano lo spionaggio e il gioco poco pulito da parte di Pechino. Ieri è stato annunciato un altro incontro del segretario di stato americano, Antony Blinken, con il capo della diplomazia cinese Wang Yi, a meno di un mese dal loro primo colloquio a Pechino che era stato definito “costruttivo”. I due si vedranno in Indonesia, a Giacarta, a margine del vertice Asean. Nei giorni scorsi la segretaria del Tesoro Janet Yellen ha fatto una visita a Pechino, dove a breve dovrebbe arrivare anche l’inviato speciale per il clima John Kerry. I segnali di riattivazione di alcuni canali di dialogo tra America e Cina ci sono, solo che ogni volta bisogna tenere in considerazione anche l’istinto rapace di Pechino, come nella famosa favola della rana e dello scorpione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE