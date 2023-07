Pechino teme la Nato allargata, non i suoi nuovi membri

L’aggressività di Pechino riguarda anche la Nato, dicono i leader al Summit di Vilnius. Che cosa pensano gli intellettuali cinesi della guerra in Ucraina e perché le ipotesi di patti e accordi tra paesi occidentali e Pechino sono poco credibili

L’anno scorso, al Summit di Madrid, “mi sono concentrato sul senso di unità e solidarietà. Nel vertice di quest’anno mi concentrerò sull’istituzionalizzazione della nostra cooperazione”, ha detto ieri il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol incontrando a Vilnius il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Per la seconda volta nella storia l’annuale riunione dei capi di stato dei paesi Nato ospita anche i leader di quattro potenze dell’Indo-Pacifico – Corea del sud, Giappone, Australia e Nuova Zelanda – con cui verranno firmati accordi di partnership. Non è l’ingresso della Svezia, della Finlandia o addirittura quello dell’Ucraina nella Nato a spaventare la Cina, spiega al Foglio una fonte diplomatica qualificata, ma questo allargamento ai paesi “like minded”, cioè che la pensano allo stesso modo, specialmente nel giardino di casa di Pechino. La leadership cinese, che cerca di costruire un’opposizione convincente all’ordine del mondo a guida occidentale, è spaventata soprattutto dalla capacità dell’Alleanza di avere nuovi partner, e non nuovi membri.