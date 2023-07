Kyiv otterrà molto dal vertice di Vilnius. Le esitazioni della Nato

L'asse occidentale ha la vista un po’ corta. L’Ucraina va invitata nell’Alleanza come incoraggiamento per la vittoria e come garanzia per la pace quando la guerra sarà finita

Le incertezze dei leader della Nato sull’offerta di adesione all’Ucraina e sull’ingresso della Svezia costituiscono una “minaccia” per la forza dell’Alleanza e per la sicurezza globale, ha avvertito Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino otterrà molto dal vertice della Nato che si terrà a Vilnius l’11 e 12 luglio: assistenza militare di lungo periodo, la creazione di un Consiglio Nato-Ucraina e l’assicurazione che il suo paese potrà entrare a far parte dell’organizzazione in futuro. Ma non ci sarà un “invito” formale ad aderire dopo la fine della guerra della Russia. Anche se i negoziati sono ancora in corso – e le pressioni dei paesi dell’Europa centrale e orientale si stanno accentuando grazie al tour di Zelensky – l’Amministrazione Biden è riluttante. La linea degli Stati Uniti rimane quella di fornire garanzie di sicurezza bilaterali a Kyiv sul “modello Israele” (aiuti militari decennali, addestramento e intelligence) per scoraggiare future aggressioni.