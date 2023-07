Questo allarme su Zaporizhzhia è il più serio finora, ma niente paragoni con Chernobyl

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha aggiunto nuovi dettagli all’allarme su un possibile attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha detto che sono stati piazzati “oggetti che assomigliano a cariche esplosive” sui tetti di due reattori. Secondo i servizi segreti ucraini tutto il personale russo della centrale ha già lasciato la struttura ed è stato concesso di fare altrettanto anche ai dipendenti ucraini che sono costretti a lavorare per l’agenzia atomica russa Rosatom da marzo, quando Mosca ha occupato la centrale. Due settimane fa il capo dell’intelligence militare di Kyiv, Kyrylo Budanov, aveva spiegato in un’intervista televisiva che i soldati russi avevano appena posizionato le mine nella piscina di raffreddamento, il giorno dopo Zelensky – sulla base di informazioni raccolte sempre dall’agenzia di Budanov – aveva avvertito che delle autobomba pronte a esplodere erano state parcheggiate vicino ai reattori. La paura di Kyiv questa volta è diversa rispetto agli altri momenti di tensione intorno a un possibile disastro atomico a cui abbiamo assistito durante i sedici mesi di invasione su larga scala della Russia in Ucraina e, più che dagli annunci, si capisce guardando gli eventi sul campo. Nella città di Zaporizhzhia la settimana scorsa ci sono state le esercitazioni dei pompieri e della protezione civile – una prova generale di come comportarsi in caso di disastro nucleare – che per dimensioni non si erano mai viste. A Nikopol, la cittadina sotto il controllo di Kyiv più vicina in assoluto alla centrale occupata, dove circa cinquantamila persone vivono a meno di dieci chilometri dai reattori, la radio ogni sera trasmette le istruzioni su cosa fare in caso di incidente atomico e neanche questo era mai successo dal marzo 2022.

