La tortuosa Via della Seta. Il boom dell'export italiano verso la Cina

Gli esperti di economia si interrogano su un dato, l’aumento impressionante delle esportazioni italiane in Cina nell’ultimo anno, riportato da Bloomberg, e del quale non si riescono a identificare le cause. Il dato è assai consistente, si è passati da un miliardo di euro del gennaio 2022 a 3,3 miliardi del febbraio 2023. Anche se la fase attuale è favorevole alle esportazioni italiane, il dato della Cina è nettamente superiore a quello di qualsiasi altro paese, il che fa pensare che dipenda da qualche settore in particolare. Ci si è concentrati sui prodotti farmaceutici, tipico prodotto che può segnare picchi di domanda per situazioni sanitarie particolari (vedi la politica Zero Covid e il flop dei vaccini cinesi), e probabilmente da questo comparto si è prodotta una parte rilevante dell’aumento dell’export, anche se i dati delle aziende italiane interessate non sembrano confermare in pieno questa ipotesi.

