La nuova grande minaccia per le prossime elezioni europee è ibrida

L’azienda americana di sicurezza informatica, sussidiaria di Google, Mandiant mette in guardia sulle operazioni di Russia e Iran: "L'Europa non deve solo prepararsi a una serie di rischi informatici, ma anche capire come si combinano tra loro"

Gli attori sponsorizzati da entità statali – che nel gergo tecnico sono le attività informatiche portate avanti da gruppi legati a governi – sono il rischio più grave per la sicurezza informatica delle elezioni europee di giugno. A dirlo è Mandiant, l’azienda americana di sicurezza informatica, sussidiaria di Google, tra le più importanti del mondo, in un nuovo report pubblicato ieri che offre un quadro piuttosto chiaro (e inquietante) del mondo informatico in cui avverrà gran parte della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo. Mandiant scrive che le minacce più importanti e “audaci” provengono da Mosca e Teheran. L’analista Jamie Collier ha detto che le operazioni russe “probabilmente si svolgeranno in tutta Europa e tenteranno di minare il sostegno all’Ucraina, alla Nato e all’Ue”, e che i gruppi legati alla Russia, come quello chiamato con il codice Apt44, “hanno una lunga esperienza nel combinare campagne di spionaggio, operazioni distruttive e diffusione di disinformazione. Ciò significa che l’Europa non deve solo prepararsi a una serie di rischi informatici, ma anche capire come si combinano tra loro”.