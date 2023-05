Una critica da fare al Dl sul lavoro c'è: la moltiplicazione della burocrazia. Occhio

Quanti sostengono che il decreto del primo maggio aumenti la così detta precarietà per via delle modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato non sfuggono alla seguente alternativa: o sono ignoranti nel senso che non conoscono il travagliato percorso normativo che ha interessato l’istituto negli ultimi vent’anni; oppure sono in malafede e conducono una polemica strumentale con finalità solo politiche. Poiché si presume, fino a prova contraria, che i dirigenti sindacali non ignorino le norme, è evidente la loro malafede.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE