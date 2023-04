No, il Superbonus non "si ripaga da solo al 70 per cento". La retromarcia del Censis

"Questo lo dice il Censis", diceva Conte mostrando il cartello secondo cui ogni 100 euro spesi ne rientravano 70 di tasse. Ora il Censis si corregge: "Il gettito è il 38-43 per cento". Confondeva produzione e valore aggiunto, come fa ancora Nomisma

Giuseppe Conte dovrà aggiornare il cartello, quello con cui si presentava in tv per mostrare che la spesa del Superbonus rientra per il 70% come gettito: “Dai dati Censis c’è un ritorno immediato: spendi 100 e ti ritorna 70”. “Questo lo dice il Censis”, variante del già noto “Questo lo dice lei!”, era diventato un mantra di Conte e dei suoi epigoni chiamati a venerare il Superbonus. Ma la cifra è così irreale che è stata di fatto smentita dallo stesso Censis in audizione alla Camera.