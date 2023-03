Superbonus: tanta spesa, poca resa

Il Superbonus ha dopato l’edilizia, ma anche molte stime che favoleggiavano un effetto portentoso sull’economia: moltiplicatori fantasmagorici e “extragettiti” a profusione. Per un paio d’anni sono stati pubblicati studi, prodotti o commissionati da attori del mondo delle costruzioni, che parlavano di un impatto economico di circa 200 miliardi di euro, di un influsso positivo sul pil che ha trainato la crescita a doppia cifra post Covid, di un “ritorno” nelle casse dello stato che addirittura ripaga o quasi i circa 70 miliardi di credito d’imposta al 110 per cento. L’Italia avrebbe inventato, in pratica, una macchina del moto perpetuo della ricchezza attraverso il mattone.

