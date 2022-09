Perché il petrolio potrebbe riservare cattive notizie nei prossimi mesi (anche per le casse dello stato)

Per una volta il petrolio ci ha dato un po’ di respiro, specie sul versante dell’inflazione, grazie al calo dei suoi prezzi di circa un 30 per cento dalle punte intorno ai 124 dollari al barile di inizio giugno agli attuali livelli oscillanti intorno ai 90 dollari al barile. Nonostante questo calo, il governo – nella foga per abbattere le bollette energetiche – ha prorogato sino al 17 ottobre il bonus sulle accise dei carburanti di 30 centesimi di euro per litro introdotto a metà marzo. Grazie anche a questo sussidio, i consumi di carburanti (specie benzina) sono aumentati nei primi sette mesi dell’anno dell’8,7 per cento sul medesimo periodo del 2021, tornando sostanzialmente ai livelli pre pandemia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE