Il problema dei salari italiani “bassi” è che non sono così bassi

La contrattazione collettiva è riuscita in questi anni a garantire i lavoratori di bassa professionalità e delle piccole imprese. Al costo però di appiattire al massimo i livelli retributivi. Un sistema troppo propenso all'egualitarismo e con scarso interesse per la produttività

E’ diventato ormai un luogo comune il racconto politico-sindacale di una società italiana che progressivamente si impoverisce e al suo interno aumentano le diseguaglianze di reddito, a causa soprattutto di salari troppo bassi. A dire il vero si tratta di un’argomentazione piuttosto recente, perché fino a poco tempo fa la narrazione era che con lo Statuto dei lavoratori e i contratti collettivi nazionali (Ccnl) la tutela fosse eccellente. E invece per l’Ocse, l’Italia è l’unico paese dove negli ultimi 30 anni i salari hanno perso il 2,9 per cento in termini reali. Ma chi ci ha perso?