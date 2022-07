Un popolo di finti malati e approfittatori. I bonus sono solo l'ultima beffa

Beati quelli che leggono “il maxi imbroglio dei bonus” e pensano che è un grande guaio, una ferita a morte alla dignità, un precedente pubblico gravissimo. E’ solo l’annosa prassi, spiccioli, ora li leveranno di mezzo, i bonus, e l’emorragia si fermerà. Il danno è fatto ma vabbè, vuol dire che il debito virtuale pro capite dei posteri aumenterà. Insomma se vuoi bene ai tuoi futuri figli, meglio se non li fai. I bonus sono solo l’ultima beffa. Siamo proprio dei fessi a pensare ogni volta che si possa fare qualcosa di buono per la collettività contando sul buon senso non dico di tutti, ma almeno della metà. Come se non lo sapessimo che tra etica o no, l’italiano sceglie no. I soldi. Dobbiamo guardarci in faccia e nessuno sentirsi escluso. Dobbiamo ammettere che tentare di mungere, approfittare, barare, arraffare è un problema genetico. Abbiamo la malattia, in Italia. Sarà che l’educazione civica deve essere insegnata all’asilo, possibilmente a sberle. Sarà poi anche l’umana natura: buon selvaggio sì, ma se ci sono i denari devo fotterti, è più forte di me.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE