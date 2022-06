Perché il posto fisso non basta più

Il mercato del lavoro presenta due fenomeni critici, la difficoltà a trovare personale soprattutto per le imprese del turismo e l’abbandono del posto di lavoro da parte di una quota crescente di occupati stabili. Secondo un’indagine di un istituto del Politecnico milanese, la percentuale di turn over l’anno scorso è aumentata per i tre quarti delle imprese esaminate. Tra chi ha abbandonato il lavoro l’anno scorso, il 40 per cento non aveva un’altra offerta quando ha presentato le dimissioni. Questo però significa che il 60 per cento l’aveva e che c’è un miglioramento nella mobilità, che è sempre un indice di vitalità. Secondo l’inchiesta, il 45 per cento degli occupati dichiara di aver cambiato o di aver intenzione di cambiare posto di lavoro entro un anno e mezzo: questo deriva dall’insoddisfazione per le condizioni attuali, ma pone alle imprese un problema di motivazione del personale, oltre che di adeguamento alle nuove tecnologie, problema che è stato sottovalutato a lungo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE