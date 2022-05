Come far ripartire i salari? Con la crescita strutturale del pil e la produttività

L’idea che si possa cominciare dal fondo, imponendo retribuzioni più alte per legge, non è solo fallimentare: è anche dannosa. Perché scambiare le cause con gli effetti è da sempre la strada più certa per il disastro

L’Italia è il paese europeo nel quale gli stipendi, tra il 1990 e il 2020, sono cresciuti di meno. Anzi: l’unico nel quale sono diminuiti, lasciando sul terreno il 2,9 per cento. Il confronto verso paesi che trent’anni fa erano molto poveri sarebbe scorretto: non possiamo misurarci con gli incrementi superiori al 200 per cento delle repubbliche baltiche, che uscivano dalla dittatura comunista. Ma se guardiamo a nazioni più simili alla nostra, per livello di reddito e per storia, l’esito è comunque impietoso: i salari tedeschi hanno guadagnato il 33,7 per cento, quelli francesi il 31,1 per cento. I lavoratori della socialdemocratica Svezia incassano il 63 per cento in più, quelli della liberista Irlanda l’85,5 per cento. Quelli messi peggio, Spagna e Portogallo, si sono comunque portati a casa il 6,2 e il 13,7 per cento, rispettivamente.