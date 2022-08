Tanti sussidi ma obiettivi di bilancio rispettati. Come? C'è un trucco

Stando alla stime ufficiali, il governo ha fatto interventi espansivi, ossia che hanno peggiorato il deficit del 2022, per oltre 47 miliardi. A questo numero si arriva sommando gli effetti della legge di Bilancio che ha aumentato il deficit dell’1,2 per cento del pil (da un tendenziale di 4,4 per cento a un programmatico di 5,6 per cento), gli effetti del Def di aprile che ha consentito di aggiungere un altro 0,5 per cento (perché il deficit tendenziale ristimato ad aprile era sceso a 5,1 per cento) e infine gli effetti della relazione del ministro Franco al Parlamento del 26 luglio, in cui si informava che la stima aggiornata del deficit era nuovamente scesa (al 4,8 per cento) e che dunque vi era spazio per interventi aggiuntivi pari a 0,8 per cento del pil. Sommando, si ottiene il 2,5 per cento, ossia all’incirca 47 miliardi. Siamo di fronte a un insieme di misure espansive la cui entità ha pochi precedenti, senza scostamenti di bilancio.

