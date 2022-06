La forza intrusiva dello stato usa l'interesse nazionale come pretesto

Ciò che preoccupa è il rischio che il nostro legislatore se ne approfitti per estendere ulteriormente il campo d’azione della golden power anche per gli investimenti al di fuori del paese

Le politiche per il controllo degli investimenti sono state a lungo dirette a proteggere le imprese nazionali dalle “scorrerie” degli stranieri. Adesso cominciano anche a guardare alle operazioni all’estero. Potrebbe accadere negli Stati Uniti: al Congresso è in discussione un progetto di legge bipartisan finalizzato a limitare le attività delle aziende americane nei paesi stranieri. Questi nuovi vincoli sarebbero parte di un ampio pacchetto in teoria volto a promuovere la competitività del paese sul piano tecnologico e industriale. Le norme mirano dichiaratamente a evitare che capitali statunitensi possano contribuire a rafforzare la Cina, sempre più percepita come un insidioso competitor in grado di sottrarre agli Usa, nel medio termine, la leadership globale. Benché si faccia riferimento alla salvaguardia delle filiere, è evidente che si tratti di una disciplina ispirata da intenti geopolitici più che di politica industriale.