Ergastolo ostativo, la Consulta concede al Parlamento altri sei mesi per una legge

"Proprio in considerazione dello stato di avanzamento dell'iter di formazione della legge appare necessario un ulteriore rinvio dell’udienza, per consentire al Parlamento di completare i propri lavori”, ha detto il presidente della Corte Giuliano Amato

La Corte costituzionale ha deciso di rinviare al prossimo 8 novembre la trattazione della questione di legittimità costituzionale delle norme in materia di ergastolo ostativo, concedendo così altri sei mesi al Parlamento per legiferare sul tema. Un anno fa la Consulta aveva dichiarato illegittime le norme che precludono (in modo assoluto) ai mafiosi condannati all’ergastolo che non abbiano utilmente collaborato con la giustizia la possibilità di accedere alla libertà condizionale, ritenendole in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.