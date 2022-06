Le catene produttive si accorciano, ma il futuro non è il protezionismo. Un caso

La globalizzazione, per come l’abbiamo conosciuta finora, ha esasperato l’efficienza economica dei processi. In tal modo ha consentito a centinaia di milioni di persone di uscire dalla povertà, ha stimolato il progresso tecnologico e ha favorito un’espansione economica senza precedenti a livello mondiale. Questa rincorsa ha però fatto passare in secondo piano il tema della sicurezza, che in questi ultimi anni – segnati dal ritorno delle grandi paure del passato: malattia e guerra – ha prepotentemente riconquistato la scena. Che tipo di globalizzazione abbiamo davanti, allora? L’Economist, nel numero in edicola da ieri, ci mette in guardia contro il rischio di cascare dalla padella nella brace. “La nuova globalizzazione – scrive il settimanale britannico – riguarda la sicurezza, non l’efficienza: dà la priorità al fare affari con persone e popolazioni di cui possiamo fidarci, in paesi il cui governo ci è amico”. A parole sembra ragionevole, ma tradurre in pratica questi princìpi apparentemente saggi è più difficile di quanto possa sembrare: “Si può facilmente scadere nel protezionismo, nell’interventismo pubblico illimitato e nell’inflazione. Al contrario, se imprese e politici sanno contenersi, potrebbe cambiare in meglio l’economia globale, mantenendo i benefici dell’apertura e migliorando la nostra resilienza”.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE