Mentre l'inchiesta sul 6 gennaio va avanti i trumpiani continuano a prendere voti

Nelle primarie che continuano a tenersi in giro per il paese l'equazione è semplice: se sei repubblicano puoi essere eletto solo non accusando Trump e, contestualmente, ritenendo rubate le elezioni presidenziali

Mentre a Washington sono in corso le udienze per gli attacchi del 6 gennaio, continuano a tenersi in giro per il paese le primarie repubblicane, diventate ormai un terreno di scontro diretto tra trumpiani e anti trumpiani. Martedì i possibili candidati al Congresso si sono sfidati in Nevada, in South Carolina, in North Dakota e nel Maine. Se la scorsa settimana i “traditori”, che avevano votato per la creazione di una Commissione bipartisan che investigasse sugli attacchi al Congresso, erano riusciti a vincere contro i candidati più populisti, in South Carolina il primo repubblicano anti Trump ha perso la possibilità di tornare alla Camera, dopo dieci anni a Capitol Hill.