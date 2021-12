Capitani di industrie e banche: c'è chi vince e chi perde

Il primo impiegato della Fiat: chissà se Luigi Gubitosi nel compiere un passo indietro dalla plancia di comando, avrà pensato alla definizione che Vittorio Valletta dava di se stesso? Forse sì visto che l’ex amministratore delegato della Tim ha lavorato proprio alla Fiat dal 1986 al 2005 e non esattamente come travet (direttore finanziario, vicepresidente e responsabile Tesoreria di Gruppo; presidente del consiglio di amministrazione di Fiat Partecipazioni e membro del consiglio di amministrazione di Fiat Auto, Ferrari, CNH, Iveco, Itedi, Italiana Edizioni, Comau e Magneti Marelli). Tuttavia, risulta difficile chiamarlo primo impiegato della Telecom Italia tanto meno della Rai dove ha occupato la poltrona di direttore generale dal 2012-2015. Altri tempi, quelli di un Valletta che si recava in azienda alle 8 e 30 nella sua 500 e ne usciva a notte fonda. Coltivava le proprie passioni con discrezione, montava il puledro al sorgere del sole e frequentava il gentil sesso (allora si chiamava così) molto dopo il tramonto (mai prima delle 22 e 30). Il professore guadagnava 12 volte più di un operaio (e Adriano Olivetti lo trovava scandaloso), Sergio Marchionne, al quale molto spesso è stato paragonato, ben duemila volte. La missione di entrambi era aumentare il valore per gli azionisti e lo hanno fatto, eccome, sia Valletta sia, e forse in misura ancora maggiore, Marchionne. Ma se l’imperativo categorico è quello, allora chi ha fatto perdere quattrini dovrebbe essere messo alla porta senza ringraziamenti e, ovviamente, senza ricompensa. Invece accade proprio il contrario, perché il paracadute viene scritto e controfirmato ben prima dell’assunzione. E il merito? E la performance? E tutto quel che c’è nei manuali della Bocconi?

