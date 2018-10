“Marchionne. L’uomo dell’impossibile”: il titolo esprime in modo chiaro ed evidente il filo conduttore del libro di Marco Ferrante appena uscito per Mondadori che aggiorna ed estende la biografia pubblicata nel 2009. Nelle sue “prime conclusioni” l’autore pone due domande: “Che cosa resterà di lui nel fantastiliardico mondo dell’automobile” e che cosa resterà di lui in Italia. Il primo quesito ci porta a Carlos Ghosn, il quale partendo dalla Renault ha creato con Nissan e Mitsubishi uno dei primi gruppi...

