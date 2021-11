Solo aggregazioni di mercato. Così cambia il risiko bancario

Gli utili in crescita inaspettata nel terzo trimestre di Mps, dopo il ritorno alla profittabilità avvenuto nei primi sei mesi dell’anno, accendono le speranze sul percorso di recupero della redditività intrapreso dalla banca pubblica che è l’unico che può mettere il governo nelle migliori condizioni per ritentare la strada della privatizzazione nel 2022. “Stand alone”, stare in piedi da sola, è, infatti, il nuovo mantra di Siena dopo lo stop delle trattative con Unicredit e la richiesta del Mef a Bruxelles di prorogare la scadenza della privatizzazione prevista per la fine di quest’anno. Il futuro, tra aumenti di capitale e revisione del piano industriale, resta una strada in salita anche se gli utili macinati nel periodo luglio-settembre (186 milioni di euro che portano a 388 milioni il risultato dei primi nove mesi) offrono l’assist ad alcune forze politiche per continuare a immaginare Mps come capofila di un polo bancario pubblico con annessa la Popolare di Bari. Comunque vada, la banca di Siena è uscita, per ora, dal tavolo del risiko che d’improvviso ha preso una nuova piega, libero com’è da forzature e più povero di incentivi fiscali pubblici.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE