Il Monte vale poco e in Unicredit ci sono dubbi. Il resto è teatrino

Sembrava di assistere alla “Cantatrice calva”, invece erano niente meno che le commissioni Bilancio e Finanze della Camera e del Tesoro. Il ministro dell’Economia Daniele Franco l’altro ieri ha detto chiaro e tondo che “non vi sono le condizioni per mettere in discussione la dismissione della partecipazione” dello stato in Mps; la banca non è in grado di reggersi sulle proprie gambe e l’ultimo stress test della Bce lo ha confermato. Poi è cominciato il teatro dell’assurdo anche se senza la caustica ironia di Ionesco: valorizzare il marchio, guai allo spezzatino, vendiamo cara la pelle, salviamo i posti di lavoro. Gli esponenti dei partiti chi più o chi meno (ieri s’è aggiunto con la sua proverbiale grazia anche Matteo Salvini) discutevano come se ci fosse la fila davanti a Rocca Salimbeni (quartier generale del Monte dei Paschi a Siena) e si trattasse di scegliere il miglior offerente. Invece, la realtà è che c’è un solo possibile (auspicabile per il governo) compratore: Unicredit, il quale pone fin dall’inizio condizioni che possono diventare assai gravose per il Tesoro il quale deve e non solo vuole vendere. Un unico acquirente e per giunta invitato d’onore.

