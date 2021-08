Così l'asse gialloverde blocca l'Ufficio parlamentare di Bilancio

Di giustificazioni tecniche per motivare il ritardo pure ce ne sono. E in effetti è a quelle che si appellano un po’ tutti, per dissipare i pettegolezzi: i molti cambi di casacca, le conseguenti sostituzioni in commissione Bilancio, la crisi di governo e, ovviamente il Covid che ogni normalità ha stravolto. E però sta di fatto che l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) è scaduto ma è ancora lì, con una proroga che dura ormai da un quindici mesi, in attesa di conoscere il suo nuovo destino. E se Giuseppe Pisauro, Chiara Goretti e Alberto Zanardi, i tre componenti del più importante organo consultivo indipendente sui temi della finanza pubblica, restano in questo limbo da aprile 2020 è evidente che sono soprattutto i contenziosi politici a determinare lo stallo. Che si fa tanto più preoccupante se si dà uno sguardo al calendario. Perché, con le ferie estive incombenti, la sessione di Bilancio s’approssima già: e arrivare alla stesura della prossima Nadef a ottobre senza un pienamente legittimato Upb, che ha proprio il compito istituzionale di valutare le previsioni macroeconomiche e sui conti pubblici del governo, rischia di essere un gran problema. E non a caso anche a Bruxelles si guarda con una certa preoccupazione a questo ritardo.

