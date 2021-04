Le tasse di Draghi

Nuova Irpef, assegno unico e un nome per capire come cambierà il fisco: Bordignon. Scoop!

La riforma fiscale c’è, sta dentro il mega piano per la ripresa e la resilienza, del quale potrebbe utilizzare parte delle risorse. In realtà, non è compresa nel perimetro del piano, piuttosto lo accompagna, così come le riforme della giustizia e della pubblica amministrazione; tutte e tre saranno soppesate con il bilancino a Bruxelles.