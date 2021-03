Le "cartelle pazze" del Dl Sostegni: asse M5s-Lega contro Pd

Roma. Si sono divisi per la prima volta perché per Lega e M5s non è altro che uno “stralcio necessario” mentre per Pd, Iv e Leu non può trasformarsi in un “condono indiscriminato”. I partiti di governo si contendono “la cancellazione delle cartelle” che è la materia incendio: la carta e il fuoco. Alle 17 di ieri, i capi delegazione non conoscevano ancora il testo del decreto “Sostegni” che il ministro dell’Economia, Daniele Franco, non ha voluto condividere se non con Roberto Garofoli che è “l’uomo ci pensa lui”. Arriverà nel Cdm convocato per domani dove si vuole davvero chiudere e dove si sperimenterà la novità vecchia. C’è infatti un asse Lega-M5s che è un inedito edito. E’ il patto del “tritacarte”. Non è vero che la misura dello stralcio è una misura condivisa da tutti i partiti come si è provato a dire fingendo. C’è una separazione di identità che è anche di parole.

