Mezzo Papeete. Salvini costringe i suoi ministri ad astenersi sul decreto riaperture

La Lega è dentro o fuori dal governo? L'irritazione di Draghi: “Il coprifuoco non si tocca”. E Giorgetti non sa come difendere il segretario del Carroccio

Si era messo in testa che poteva intestarsi tutto. Ha perso. Le riaperture, i sostegni, il Recovery, il coprifuoco da spostare dalle 22 alle 23. Mario Draghi non l’ha accettato: “Rimane il coprifuoco e rimane alle 22”. Ieri pomeriggio, Matteo Salvini ha prima preso in ostaggio, per un’ora e per la seconda volta, un Cdm. poi ha costretto i suoi ministri ad astenersi sul decreto riaperture. A questo punto la Lega è dentro o fuori dal governo? Cosa pensava di ottenere? Voleva un’altra bandiera da agitare. Non è infatti la lotta per il “buonsenso” che lo anima. E’ altro.