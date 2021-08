Mezzo green pass per mezze calzette

Fico introduce alla Camera il certificato. Ma non per Aula e commissioni

E’ la solita politica della mezza porzione, delle cose fatte a metà, e un po’ a caso, l’effetto di compromessi stralunati e bislacche folgorazioni d’una classe parlamentare che è quello che è. Purtroppo. La Camera, presieduta da Roberto Fico – attenzione: questo non è un dettaglio – ha introdotto oggi una specie di green pass parziale. Se il deputato infatti vorrà mangiare al ristorante, e spendere poco, allora dovrà mostrare di aver fatto il tampone o il vaccino. Ma se entra in commissione o in Aula, no. Niente tampone e niente vaccino. Però, se invece, per avventura, Fico volesse andare in biblioteca e sfogliare quello strano e misterioso oggetto chiamato “libro” allora dovrà mostrare ai commessi il suo certificato verde.