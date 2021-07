Alla faccia della kasta. Giachetti contro Fico che non vuole il green pass alla Camera

"Ho letto che il presidente della Camera Roberto Fico non si sente d'accordo con chi sostiene: 'qui a Montecitorio si entra solo con il green pass'. In base a quale criterio Fico ritiene che quello che chiediamo ai cittadini di fare fuori dall'Aula, non sia dovuto anche dentro l'Aula?", ha detto il deputato di Italia viva e del Partito Radicale Transnazionale Roberto Giachetti alla Camera. Il deputato ha poi aggiunto: "Fico rappresenta la Camera e quindi ci espone tutti: i titoli sono già: 'i politici sono contro il green pass'. Ebbene, io sono a favore del green pass fuori e dentro la Camera. E vorrei sapere perché il presidente si è esposto in una dichiarazione simile".

"Il presidente Fico fa parte di un partito che ha scaricato su quest'Aula, sulla 'kasta' i peggiori improperi e che ha condizionato i cittadini parlando solo della 'kasta'", ha aggiunto Giachetti. "Vorrei sapere se Fico può venire in aula a spiegarci se prima di esprimersi ha sentito l'orientamento dei gruppi e perché ritiene che ciò che chiediamo ai cittadini di fare fuori dal Parlamento, dentro non dovrebbe valere".