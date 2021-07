L'insensato no di Fico al Green pass

Niente Green pass per gli onorevoli. “Non mi sento vicino alle posizioni di chi dice qui si entra solo con il Green pass”, ha dichiarato il presidente della Camera Roberto Fico. “Non è possibile chiedere chi è vaccinato e chi no, è una questione che non c’è”. Ne è passato di tempo da quando Fico si presentò, solo il primo giorno, in autobus per dimostrare che restava un “cittadino” (la parola “onorevole” era proibita). Ora gira con scorta e autoblu e difende le prerogative che lui definiva “privilegi” dei parlamentari che lui definiva “kasta”.

