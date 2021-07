"Green pass in azienda? Premiamo chi si vaccina", dice Scaglia (Confindustria Bergamo)

“Il costo politico di imporre l'obbligo vaccinale non può essere più alto del disastro cui abbiamo assistito nelle fasi più acute della pandemia. Per cui ragioniamoci su, senza ideologie, e facciamoci trovare preparati all'appuntamento con la stagione invernale. Perché il tema sanitario resta la priorità”. Se si domanda al presidente di Confindustria Bergamo Stefano Scaglia cosa pensi della proposta della sua associazione di categoria, che al governo sarebbe intenzionata a chiedere di vincolare la presenza in azienda dei dipendenti al possesso del Green pass, si ottiene una risposta pragmatica, tutt'altro che radicale. “Bisogna partire da un dato di fatto”. Prego. “Rispetto all'anno scorso abbiamo un'arma in più: e cioè i vaccini. Che hanno fatto calare, ce lo mostrano i dati, infezioni, ospedalizzazioni e decessi”, racconta Scaglia, con l'aria di chi dalla bergamasca è stato tra i primi a fare i conti con la devastazione sanitaria, sociale ed economica del virus. “Si continua a mettere in discussione l'obbligatorietà del vaccino, anche da parte di alcune forze politiche. Ma si dimentica troppo facilmente che in Italia ci sono già tutta una serie di vaccini che sono obbligatori. E' un paradosso tutto nostro quello per cui i bambini devono essere vaccinati mentre gli insegnanti no”.

