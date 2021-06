A tre anni dal governo gialloverde, Salvini&Di Maio hanno un solo imperativo: dimenticarlo

L'1 giugno 2018, oggi nasceva il mitologico governo Lega-M5s. Sospesi tra Cina, Venezuela e Russia, nella stessa legislatura i due ex alleati sono finiti a sostenere Mario Draghi

Paolo Savona e il cigno nero, il piano B per uscire dall’euro e il referendum sulla moneta unica, i minibot di Borghi e i navigator di Parisi, il reddito di cittadinanza e quota cento, le allegre gite a Mosca e la Cina sempre più vicina, la guerra alle ong e la Bce usuraia. Nessun dubbio, nessuna moderazione ammessa. Tre anni fa, oggi, nasceva il governo gialloverde. Un botto e un petardo. Dal faticoso inizio alla fine repentina calzando le infradito del Papeete. Tre passi nel delirio. E come dimenticarlo? Era il primo giugno 2018 e uno sconosciuto avvocato pugliese di nome Giuseppe Conte, in abito sartoriale e gemelli, declamava al Quirinale la lista dei ministri voluta da quegli altri due, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i proconsoli del populismo che intanto si sorridevano, parlottavano e scherzavano.