"Va arrestato". Anzi no. Così Sibilia (M5s) ha rimosso i tweet contro Draghi, sperando in una poltrona

Definiva il premier un gangster. Lo denunciava alla procura di Roma in quanto esponente della "finanza stragista". Ora il grillino che non crede nello sbarco sulla Luna e che è in corsa per una riconferma al Viminale ripulisce i suoi profili social

In un paese senza memoria politica, c’è chi per entrare a far parte del governo Draghi ha pensato bene di cancellare le tracce: ripulire i propri social network nel tentativo di non far riemergere un passato imbarazzante. Un caso emblematico è quello del grillino Carlo Sibilia, sottosegretario uscente all’Interno, che ha rimosso dai propri profili i post in cui accusava l’allora presidente della Bce di essere un criminale (“bankster”) che “andrebbe arrestato”.