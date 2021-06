Salvini fa il politico adulto (per ora)

Alle scuse di Di Maio per la gogna di un tempo corrisponde perfettamente la trasfigurazione di Salvini, e parliamo dei dioscuri del populismo all’italiana. Cacciato in condizioni di minorità politica dai suoi impetuosi e ridicoli errori, sostanzialmente emarginato come il comiziante velleitario che evocava i “pieni poteri”, ora il capo della Lega, dopo un esordio da Infiltrato nel governo di unità nazionale, dopo un’acrobatica conversione europeista, si comporta secondo le regole chiave della politica: affetta ragionamenti, non tutti e solo demagogici, promuove o non scoraggia il dialogo con gli avversari, che ricambiano, coltiva con minore rozzezza il giardino incantato delle destre estreme europee in competizione con Meloni, stabilizza al governo la leadership del suo braccio realistico e competente nella figura del ministro Giorgetti, che a sua volta si porge come un pilastro dell’anomala maggioranza che sostiene Draghi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni