Chi guiderà la Fed? L'opa dei dem radicali si chiama Lael Brainard

Non ci sono solo i numeri risicati di Camera e Senato a creare problemi all’Amministrazione Biden, anche se sempre bisogna mettere d’accordo i progressisti e i moderati. Ma questa volta la scelta può ricadere soltanto su una persona, ed è una nomina che, una volta fatta, diventa inamovibile, a differenza delle altre. Insomma, bisogna decidere se riconfermare Jerome Powell nella sua carica di governatore della Federal Reserve oppure no. In genere non ci sono particolari controversie, se le sue politiche si mantengono nell’ambito del mainstream ideologico. In quest’epoca polarizzante invece anche una colomba come Powell, che cerca di mantenere i tassi bassi durante la stagnazione per far riprendere i consumi e di rialzarli per contenere l’inflazione, rischia di venire sostituito. Non gli mancano i critici a destra, a cominciare dall’ex presidente Trump, che avrebbe voluto una politica di tassi zero per favorire l’economia americana e nell’agosto 2019 lo definì “un nemico pari a Xi Jinping”.

