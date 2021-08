Il lavoro deve essere Covid free

“Dopo aver visto l’adorato viso di Anna Frank usato allo stadio non mi stupisco più – chi parla è Liliana Segre –. Non dico che sono insensibile, ma mi è venuta una sorta di scorza”. Per quanto mi riguarda, non riesco a rassegnarmi quando vedo – a partire dalla mia città – le piazze centrali invase da “terrapiattisti’’ che invocano a sproposito i diritti costituzionali ed esibiscono una stella gialla paragonando il green pass’ alla Shoah. Magari erano gli stessi che, nei tempi eroici del lockdown, come i muezzin de noantri, salivano all’ultimo piano tutte le sere alle 18 per scambiarsi a voce l’augurio di regime del “tutto andrà bene’’. Durante le varie fasi della crisi ci siamo sottoposti di buon grado a tutte le restrizioni imposte, anche se prive di senso. Poi sono diventati disponibili i vaccini e dopo molte difficoltà è partita con un discreto successo la campagna per la somministrazione di massa.

